ОАО "Азерлотерея" расширяет сотрудничество с Министерством экологии и природных ресурсов по одному из основных направлений своей деятельности по корпоративной социальной ответственности - экологии и охране окружающей среды. Сейчас компания присоединилась к проекту министерства по посадке деревьев - "Зеленое будущее".

Основная цель проекта - способствовать установке системы капельного орошения на участках, засаженных деревьями, и озеленению нашей страны во имя защиты окружающей среды и природных ресурсов. В рамках проекта на начальном этапе "Азерлотерея" сделала пожертвование на посадку 1 000 деревьев. Компания продолжит оказывать поддержку проекту и в дальнейшем.

Проект "Зеленое будущее" предполагает добровольное участие в озеленении нашей страны. Те, кто хочет поддержать посадку деревьев, могут получить подробную информацию на сайте yasilgelecek.az.

Отметим, что "Азерлотерея" и ранее присоединилась к широкомасштабной акции по посадке деревьев, организованной Министерством. При участии сотрудников компании в поселке Мушфигабад города Баку на площади 4 гектара высажено 3 000 оливковых деревьев, Эльдарской сосны, олеандра, восточного платана, соответствующих климату Абшеронского полуострова.

Целью акции является содействие сохранению природы путем поощрения посадки деревьев, а также созданию здоровой экологической среды, привлечение внимания молодежи к охране окружающей среды путем передачи зеленого наследия будущему поколению.