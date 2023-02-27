Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, южный ветер.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6 °С тепла, днем - 8-13 °С тепла.
Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.
В районах Азербайджана в основном будет без осадков, местами туман, западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-7 °С градусов тепла, днем - 17-22 °С тепла. В горах ночью - от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем - от 5-10 °С тепла.
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