Задержаны наркоторговцы, связанные с иранскими контрабандистами

Задержаны наркоторговцы, у которых изъята крупная партия наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в ходе операций, проведенных в столице и регионах республики за последние 20 дней, были задержаны три организованные группировки, в том числе 38 человек, изъято из незаконного оборота 174 килограмма наркотических средств, психотропных веществ, электронные весы и 6 тысяч таблеток экстази и метадона.

Малик Агаев, Кенан Джафаров, его знакомый Алышан Гадиров, Рамиль Керимов и Самир Махмудов являлись одними из основных поставщиков наркотиков на территории страны.