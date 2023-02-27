К сведению учителей начальных классов

В этом году учителя начальных классов будут участвовать в сертификационном экзамене.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.

Министр отметил, что в то же время планируется привлечь к сертификационному экзамену учителей азербайджанского языка и литературы.

"Сертификация означает не только сдачу экзаменов учителями, но и повышение их заработной платы", - добавил министр.