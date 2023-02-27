https://news.day.az/society/1541879.html К сведению учителей начальных классов
К сведению учителей начальных классов
В этом году учителя начальных классов будут участвовать в сертификационном экзамене.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.
Министр отметил, что в то же время планируется привлечь к сертификационному экзамену учителей азербайджанского языка и литературы.
"Сертификация означает не только сдачу экзаменов учителями, но и повышение их заработной платы", - добавил министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре