https://news.day.az/society/1541889.html За последние 10 лет зарплата учителей выросла почти втрое - Эмин Амруллаев
За последние 10 лет зарплата учителей выросла почти втрое - Эмин Амруллаев
За последние 10 лет размер среднемесячной заработной платы учителей увеличился почти втрое.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.
Министр отметил, что если в 2014 году заработная плата учителей составляла 267 манатов, в этом году она доведена до 790 манатов.
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