За последние 10 лет зарплата учителей выросла почти втрое

За последние 10 лет размер среднемесячной заработной платы учителей увеличился почти втрое.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.

Министр отметил, что если в 2014 году заработная плата учителей составляла 267 манатов, в этом году она доведена до 790 манатов.