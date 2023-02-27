Эмин Амруллаев о числе стипендиальных мест в университетах

Число стипендиальных мест в университетах не сократилось.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.

Министр отметил, что каждый второй студент получает стипендию.

"По сравнению с предыдущими годами число мест госзаказа увеличилось. Таким образом, дополнительные стипендии сокращаются, однако число получателей стипендий не уменьшается", - сказал он.