https://news.day.az/society/1541901.html Эмин Амруллаев о числе стипендиальных мест в университетах
Эмин Амруллаев о числе стипендиальных мест в университетах
Число стипендиальных мест в университетах не сократилось.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.
Министр отметил, что каждый второй студент получает стипендию.
"По сравнению с предыдущими годами число мест госзаказа увеличилось. Таким образом, дополнительные стипендии сокращаются, однако число получателей стипендий не уменьшается", - сказал он.
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