https://news.day.az/society/1541913.html Порой сбор денег на 8 марта происходит по инициативе родителей – Эмин Амруллаев
Порой сбор денег на 8 марта происходит по инициативе родителей – Эмин Амруллаев
Неправильно, что в связи с 8 марта - Международным женским днем - родители собирают деньги.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.
Министр отметил, что в таких случаях родители обязаны обращаться в министерство.
В министерство должна поступить жалоба, чтобы мы ее рассмотрели. В некоторых случаях мы наблюдаем, что сбор денег не всегда происходит по инициативе учителей. Порой инициативу проявляют сами родители", - сказал министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре