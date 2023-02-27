Эмин Амруллаев о правилах перевода студентов из иностранных вузов в вузы Азербайджана

Если студент был принят в университет в другой стране, лишь предоставив аттестат, он не может быть переведен в университет в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для представителей медиа.

Он отметил, что существуют установленные правила приема.

"Если студенты не соответствуют данным правилам, они не могут быть переведены в вуз в стране", - сказал Амруллаев.