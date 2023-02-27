В Баку автомобиль врезался в мебельный салон
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В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Бабека.

Автомобиль марки Hyundai потерял управление и врезался в дверь мебельного магазина на обочине дороги.

По факту проводится расследование.