https://news.day.az/society/1541952.html В Баку автомобиль врезался в мебельный салон - ВИДЕО
В Баку автомобиль врезался в мебельный салон - ВИДЕО
В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Бабека.
Автомобиль марки Hyundai потерял управление и врезался в дверь мебельного магазина на обочине дороги.
По факту проводится расследование.
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