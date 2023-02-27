Часть медперсонала минобороны Азербайджана возвращается в Баку из Кахраманмараша

Часть медперсонала министерства обороны Азербайджана, добровольно прибывшая в Кахраманмараш с первого дня землетрясения в Турции, возвращается в Баку.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала генконсул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева.

Она отметила, что представители МИД Турции поблагодарили азербайджанских врачей и вручила памятную доску.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.