Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси".

Как сообщает Day.Az, вторым из последних вторников года является "Од чершенбеси", который в народе называют "Üskü çərşənbə".

"Од чершенбеси" связан с поклонением людей Солнцу и Огню.

В древние времена люди считали огонь священным, верили, что он защитит их от любого зла, клеветы.

"Од чершенбеси" является мифическим олицетворением второго этапа сотворения человека, связанного с огнем. В древней тюркской мифологии существовали различные мотивы, связанные с огнем. Согласно поверьям, огонь связывают с солнцем и светом.

Отметим, в день "Од чершенбеси" поклоняются огню, устраиваются празднования в его честь.

В этом году в Азербайджане "Су чершенбеси" отметили 21 февраля.

"Йел чершенбеси" будет отмечаться 7 марта, "Торпаг чершенбеси" - 14 марта.

В Азербайджане весна наступит 21 марта в 01:24 по Бакинскому времени.