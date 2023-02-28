Начался очередной этап переселения в село Агалы Зангиланского района

Начался очередной этап Великого Возвращения в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на данном этапе следующие 20 семей, 94 человека переселяются в село Агалы Зангиланского района.

10 семей (50 человек) будет переселено сегодня, 3 марта будут переселены следующие 10 семей (44 человек).

Как сообщил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, всего в рамках проекта "Великое Возвращение" в село Агалы Зангиланского района переселено 86 семей (420 человек). Большинство переселенных бывших вынужденных переселенцев в основном живут в более тяжелых условиях. Жители будут обеспечены работой соответствующими учреждениями в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Они будут работать в различных государственных учреждениях, объектах общепита, строительных и промышленных компаниях. Для переселившегося населения созданы все инфраструктурные условия - центр государственных услуг, школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и т.д.

Процесс переселения планируется продолжить в ближайшие месяцы.