МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с соблюдением противопожарной безопасности во время праздника Новруз.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в обращении говорится, что необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности во время проведения различных праздничных церемоний.

Взрослые не должны оставлять детей без присмотра у праздничного костра, нужно проследить за тем, чтобы костры разводились подальше от электрических проводов, деревьев, автомобилей, домов и быстровоспламеняющихся материалов. Нужно также не оставлять без контроля зажженные праздничные свечи.

Во время совершения прыжков через костер одежда может загореться, что станет причиной ожогов.

МЧС обращается с просьбой к населению, при возникновении любой опасности тотчас сообщать в службу "112".