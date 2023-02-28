https://news.day.az/society/1542074.html В Исмаиллы сгорел дом
В Исмаиллы сгорел дом
В Исмаиллинском районе сгорел дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован утром в Юхары Баш.
Полностью сгорел трехкомнатный дом площадью 64 кв. м, принадлежащий местному жителю Мамедову Эльвину Солтанмурад оглу (1982 г.р.).
Пожар был потушен сотрудниками Исмаиллинской пожарной охраны.
Причина возникновения пожара выясняется.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре