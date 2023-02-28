В Исмаиллы сгорел дом
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В Исмаиллинском районе сгорел дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован утром в Юхары Баш.

Полностью сгорел трехкомнатный дом площадью 64 кв. м, принадлежащий местному жителю Мамедову Эльвину Солтанмурад оглу (1982 г.р.).

Пожар был потушен сотрудниками Исмаиллинской пожарной охраны.

Причина возникновения пожара выясняется.