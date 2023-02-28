Вниманию поступающих в вузы и колледжи

В Азербайджане начинается прием заявлений для поступления в вузы и колледжи.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в этом году прием заявлений по приему студентов в вузы будет проводиться по интернету в два этапа ( по V группе - в один этап).

Первый этап приема заявлений для всех абитуриентов будет осуществляться с 1 по 15 марта 2023 года.