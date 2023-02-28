https://news.day.az/society/1542078.html Вниманию поступающих в вузы и колледжи
Вниманию поступающих в вузы и колледжи
В Азербайджане начинается прием заявлений для поступления в вузы и колледжи.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в этом году прием заявлений по приему студентов в вузы будет проводиться по интернету в два этапа ( по V группе - в один этап).
Первый этап приема заявлений для всех абитуриентов будет осуществляться с 1 по 15 марта 2023 года.
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