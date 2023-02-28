Скончалась журналистка Эллада Мустафаева

Скончалась журналистка, известный специалист в сфере медиа Эллада Мустафаева.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook сообщила заведующая кафедрой международной журналистики и информационной политики БГУ Айнур Насирова.

Э.Мустафаева после продолжительной болезни ушла из жизни сегодня ночью в возрасте 34 лет.

Отметим, что покойная долгое время проработала преподавателем на факультете журналистики Бакинского государственного университета.

В последние годы она работала в Службе электронной безопасности Министерства связи и высоких технологий Азербайджана.