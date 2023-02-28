Фуникулёр - это отличная возможность подняться к руинам крепости и увидеть город с высоты птичьего полёта. Представляем вашему вниманию публикацию Instagram-страницы @BakuGood, где запечатлена вечерняя поездка по Бакинскому фуникулеру, который поднимет пассажиров из центра города прямо к Башням Пламени. Это единственное транспортное средство, непосредственно соединяющее Приморский национальный парк с Аллеей шехидов.