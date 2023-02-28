https://news.day.az/society/1542083.html В Азербайджане отменяется выдача доверенностей от имени лиц, находящихся в учреждениях соцзащиты
В Азербайджане отменяется выдача доверенностей от имени лиц, находящихся в учреждениях соцзащиты
В Азербайджане отменяются доверенности дееспособных физических лиц, достигших совершеннолетия в учреждениях социальной защиты населения, утвержденные руководством этого учреждения или руководителем (заместителем) соответствующего органа социальной службы.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в предложенной поправке к Гражданскому кодексу Азербайджана, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.
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