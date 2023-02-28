https://news.day.az/society/1542090.html В Азербайджане отменяется передача муниципалитетам имущества лиц без наследников
В Азербайджане отменяется передача муниципалитетам имущества лиц без наследников
В Азербайджане отменяется передача муниципалитетам имущества лиц, не имеющих наследников.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в поправке к закону "О передаче имущества в муниципальную собственность", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.
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