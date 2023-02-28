https://news.day.az/society/1542093.html В Азербайджане отменяется одна из госпошлин
В Азербайджане отменяется одна из госпошлин
Лица, помещенные в учреждения социального обслуживания в Азербайджане, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу доверенности.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.
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