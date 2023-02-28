https://news.day.az/society/1542117.html В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О нематериальном культурном наследии"
В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О нематериальном культурном наследии"
В Азербайджане подготовлен новый законопроект "О нематериальном культурном наследии".
Как сообщает во вторник Day.Az, законопроект устанавливает требования к образцам нематериального культурного наследия.
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