Перевод учащихся IX классов будет приостановлен

С 17.00 6 марта будет приостановлен электронный перевод учащихся IX классов за 2022-2023 учебный год.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.

Отметим, с 21 февраля начался процесс перевода учащихся во II полугодии 2022-2023 учебного года. Процесс перевода осуществляется на портале sy.edu.az.