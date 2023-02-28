https://news.day.az/society/1542136.html Перевод учащихся IX классов будет приостановлен
Перевод учащихся IX классов будет приостановлен
С 17.00 6 марта будет приостановлен электронный перевод учащихся IX классов за 2022-2023 учебный год.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.
Отметим, с 21 февраля начался процесс перевода учащихся во II полугодии 2022-2023 учебного года. Процесс перевода осуществляется на портале sy.edu.az.
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