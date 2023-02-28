Пришло время начинать серьезные реформы в сфере культуры
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Существует очень серьезная потребность в институциональных реформах в сфере культуры.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности министра культуры, первый заместитель министра культуры Адиль Керимли, на сегодняшних слушаниях в парламенте Азербайджана.

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