Пришло время начинать серьезные реформы в сфере культуры

Существует очень серьезная потребность в институциональных реформах в сфере культуры.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности министра культуры, первый заместитель министра культуры Адиль Керимли, на сегодняшних слушаниях в парламенте Азербайджана.

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