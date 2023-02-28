https://news.day.az/society/1542152.html Идет работа над Государственной стратегией культуры Азербайджана в 2020-2040 годах
Идет работа над Государственной стратегией культуры Азербайджана в 2020-2040 годах
Министерство культуры Азербайджана готовит документ "Государственная стратегия культуры Азербайджана в 2020-2040 годах". Исходя из содержания документа, будет разработан государственный план.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности министра культуры, первый заместитель министра культуры Адиль Керимли, на сегодняшних слушаниях в парламенте Азербайджана.
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