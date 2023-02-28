Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к юридическим и физическим лицам, занимающимся грузоперевозками, в связи с туманной погодой.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Несмотря на неоднократные предупреждения ГДП о том, что перевозка грузов сверх нормы является нарушением законодательства, водители продолжают допускать такие случаи.

Перевозка грузов, превышающих норму и при этом не упакованных должным образом, не только представляет угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, но и сокращает срок службы дорог асфальтового покрытия дорог, приводит к его деформации.

Принимая во внимание эти и другие моменты, еще раз доводим до сведения юридических и физических лиц, занимающихся грузоперевозками, что масса любого груза, независимо от назначения, не должна превышать предельную, установленную соответствующим постановлением Кабинета Министров АР. Также особое внимание следует уделить перевозке навалочных и насыпных грузов, так как видимость на дорогах ограничена из-за туманной погоды. В противном случае в отношении этих лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством".