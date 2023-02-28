Кража из магазина в Баку

В одном из магазинов, расположенных в Хатаинском районе, совершена кража.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе в МВД, воспользовавшись тем, что касса осталась без присмотра, злоумышленник забрал из нее 1000 манатов.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского РУП, был задержан Алиаскер Исмайылов, подозреваемый в совершении преступления.

В ходе расследования выяснилось, что он совершал аналогичные преступления как в Хатаинском, так и в других районах столицы.

Материалы, собранные по данному факту, были направлены в следственный отдел Управления полиции Хатаинского района.

В отношении Алиаскера Исмайылова возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

МВД призывает граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, обращаться на горячую линию ведомства "102", в территориальные органы полиции, либо на официальные страницы МВД в социальных сетях.