Смертельное ДТП в Гаджигабуле

В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, Меджид Рафиг оглы Акберов потерял управление автомобилем марки Mercedes, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Находившиеся в автомобиле Ибад Арис оглы Ализаде, Севда Рафиг гызы Алиева, Эльшан Маис оглы Гафарли и Гюльбаджы Мубариз гызы Алиева получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую районную больницу, а Амрах Маис оглы Гафаров в результате полученных телесных повреждений скончался.

По данному факту проводится расследование.