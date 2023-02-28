https://news.day.az/society/1542170.html Смертельное ДТП в Гаджигабуле
Смертельное ДТП в Гаджигабуле
В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, Меджид Рафиг оглы Акберов потерял управление автомобилем марки Mercedes, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
Находившиеся в автомобиле Ибад Арис оглы Ализаде, Севда Рафиг гызы Алиева, Эльшан Маис оглы Гафарли и Гюльбаджы Мубариз гызы Алиева получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в Ширванскую районную больницу, а Амрах Маис оглы Гафаров в результате полученных телесных повреждений скончался.
По данному факту проводится расследование.
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