Лица без среднего специального образования работают на руководящих должностях в библиотеках

Лица, не имеющие среднего специального образования, работают на руководящих должностях в библиотеках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил временно исполняющий обязанности министра культуры Азербайджана, первый заместитель министра культуры Адиль Керимли сегодня на слушаниях в Милли Меджлисе.

A.Керимли отметил, что сегодня в Азербайджане около 7000 учреждений культуры, и там наблюдаются серьезные проблемы.

"У них практически нет инфраструктуры. Состояние библиотек, расположенных в отдаленных селах, довольно плачевное. Также имеются серьезные проблемы с обеспечением книгами. Кадровый потенциал этих предприятий находится в плачевном состоянии. В библиотеках на руководящих должностях работают лица, не имеющие даже среднего специального образования. К процессу нужно подходить комплексно. В связи с этим вопросом проводятся серьезные исследования и анализ, чтобы мы не ошиблись. Также должна быть проверена полезность и эффективность данных учреждений", - добавил он.