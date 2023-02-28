https://news.day.az/society/1542215.html Названа площадь расчищенных от мин освобожденных территорий Азербайджана
Названа площадь расчищенных от мин освобожденных территорий Азербайджана
На освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 68 тысяч гектаров земель.
Как передает во вторник командированный в Агдам корреспондент Trend, об этом сообщил журналистам председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, передает Day.Az.
По его словам, всего было обезврежено 82 тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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