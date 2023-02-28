Представительство ВОЗ в Азербайджане бьет тревогу

В настоящее время в Европе наблюдается резкий рост числа случаев заболевания корью.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в представительстве Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане (ВОЗ).

Если в 2021 году было зарегистрировано 159 случаев заболевания, то в 2022 году это число достигло 904.

Во избежании распространения кори и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в целях профилактики представительство ВОЗ в Азербайджане призывает усилить меры по иммунизации детей и лиц, не прошедших вакцинацию.