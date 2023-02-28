На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок
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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана спустя 30 лет родился ребенок.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, родителям Зейналлы Турана Теймур оглу, родившегося 15 февраля в селе Агалы Зангиланского района, назначено единовременное пособие при рождении ребенка, передает Day.Az.

Через пункт Smart DOS агентства DOST в селе Агалы родителям ребенка была оказана услуга и даны соответствующие разъяснения. Было отмечено, что они смогут получить пособие в размере 500 манатов в соответствующем филиале банка, расположенном в селе Агалы.

Отметим, что отец ребенка, Теймур Зейналов, работает в Службе восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана.