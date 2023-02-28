Тарифный совет утвердил цены на 50 лекарств

28 февраля 2023 года прошло очередное заседание Тарифного (ценового) Совета, было принято соответствующее решение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на секретариат Тарифного Совета, на заседании были утверждены цены на 50 лекарственных средств.

С решением можно ознакомиться на сайте ТС (www.tariff.gov.az) в разделе "Решения Совета".