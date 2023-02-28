Какой будет погода в Азербайджане в марте?

Обнародован прогноз погоды на март.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в марте среднемесячная температура воздуха с небольшой разницей ожидается близкой к климатической норме. Объем месячных осадков прогнозируется близким к климатической норме, местами будет немного превышать ее.

В первые мартовские дни на территории страны, в основном, в северных и западных районах, выпадут осадки. В горных территориях возможен снег, умеренный северный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 5-8 градусов среднемесячной температуры воздуха, что близко и на 1 градус выше климатической нормы. Ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в отдельные дни 18-23 градуса тепла. Месячный объем осадков будет близким к климатической норме, местами выше нее (норма 20-27 мм).