Сколько продлится пыльная погода в Баку?

Посредством автоматических станций ежедневно осуществляется непрерывный мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт, Гянджа.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на официальную страницу министерства экологии и природных ресурсов в Facebook, согласно анализу данных, полученных со станций, в течение дня по показателям качества воздуха в городе Баку зафиксированное количество дисперсных частиц пыли превышало норму в 1,4-2 раза, угарного газа - в 1,6 раза, в Сумгайыте показатель оксида азота-4 превышал норму в 1,3 раза, в Гяндже - в 1,1 раза.

Отмечается, что наблюдаемая пыльная погода носит трансграничный характер, в то время как причина более высокого, чем обычно, содержания окиси углерода и оксида азота-4 связана с интенсивным характером движения транспорта и другими факторами антропогенного воздействия. В связи с синоптической ситуацией ожидается, что пыльная погода будет кратковременной и продлится до второй половины завтрашнего дня.