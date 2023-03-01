https://news.day.az/society/1542442.html Авария в Баку - есть пострадавший - ФОТО
Авария в Баку - есть пострадавший - ФОТО
В Наримановском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на проспекте Зии Буниятова.
Так, водитель автомобиля марки Toyota потерял управление и врезался в Volkswagen, который двигался в том же направлении.
В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Toyota.
Кроме того, обе машины получили повреждения.
По факту проводится расследование.
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