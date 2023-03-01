Авария в Баку

В Наримановском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на проспекте Зии Буниятова.

Так, водитель автомобиля марки Toyota потерял управление и врезался в Volkswagen, который двигался в том же направлении.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Toyota.

Кроме того, обе машины получили повреждения.

По факту проводится расследование.