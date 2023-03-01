МВД Азербайджана о задержании Бахтияра Гаджиева

При задержании Бахтияра Гаджиева у него не было с собой телефона.

Как сообщил в среду начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев в ответ на запрос Trend, когда Бахтияр Гаджиев был приглашен в Главное управление полиции города Баку вместе со своим адвокатом, при нем не было никаких электронных устройств - мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, в его доме и офисе обыск не производился, передает Day.Az.

Напомним, что ранее в социальных сетях были озвучены обвинения в распространении личных данных Бахтияра Гаджиева.

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