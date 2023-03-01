https://news.day.az/society/1542503.html В отношении Бахтияра Гаджиева получены жалобы от нескольких женщин - МВД Азербайджана
В отношении Бахтияра Гаджиева получены жалобы от нескольких женщин - МВД Азербайджана
В отношении Бахтияра Гаджиева получены жалобы от нескольких женщин.
Об этом сообщил в среду начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев в ответ на запрос Trend.
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