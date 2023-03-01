Фонд YAŞAT покрыл расходы на операцию инвалида войны Талеха Джамалова

Фонд YAŞAT продолжает деятельность по финансированию расходов на лечение и психологическую поддержку раненых ветеранов войны.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, фонд покрыл расходы на хирургическую операцию инвалида войны Талеха Джамалова.

Наш гази и ранее лечился в Турции, также были улучшены его жилищные условия.

Подробную информацию о проделанной работе можно получить в разделе "Отчеты" официального сайта yashat.gov.az.