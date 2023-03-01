https://news.day.az/society/1542507.html Фонд YAŞAT покрыл расходы на операцию инвалида войны Талеха Джамалова
Фонд YAŞAT покрыл расходы на операцию инвалида войны Талеха Джамалова
Фонд YAŞAT продолжает деятельность по финансированию расходов на лечение и психологическую поддержку раненых ветеранов войны.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, фонд покрыл расходы на хирургическую операцию инвалида войны Талеха Джамалова.
Наш гази и ранее лечился в Турции, также были улучшены его жилищные условия.
Подробную информацию о проделанной работе можно получить в разделе "Отчеты" официального сайта yashat.gov.az.
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