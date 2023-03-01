Как долго в Баку сохранится туманная погода?

Туманная погода в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится до завтрашнего утра.

Как сообщила Day.Az директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, причиной туманной погоды является движение юго-восточных потоков с Каспийского моря и влажных воздушных масс к суше.

Она отметила, что туманная погода наблюдалась в Баку, Маштаге, Бине, Нефтяных Камнях, Пираллахи, о. Чилов, Шабранском, Зардабском, Кюрдамирском, Имишлинском, Сабирабадском, Сальянском, Гаджигабульском, Нефтчалинском, Билясуварском, Лянкяранском, Астаринском районах, видимость была ограничена до 50-500 метров.