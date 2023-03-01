https://news.day.az/society/1542558.html В Шуше началось строительство водохранилища - ФОТО - ВИДЕО
В Шуше началось строительство водохранилища - ФОТО - ВИДЕО
В городе Шуша началось строительство нового водохранилища.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом во время медиа-тура в Шушу сказал руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.
Он отметил, что будет построено два новых водохранилища.
"Строительство одного из них началось, уже ведутся работы по бетонированию. Строительство водохранилища будет завершено в ближайшее время", - сказал Джабраиллы.
Он добавил, что вместимость каждого из этих водохранилищ составит 1000 кубометров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре