В Шуше началось строительство водохранилища

В городе Шуша началось строительство нового водохранилища.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом во время медиа-тура в Шушу сказал руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

Он отметил, что будет построено два новых водохранилища.

"Строительство одного из них началось, уже ведутся работы по бетонированию. Строительство водохранилища будет завершено в ближайшее время", - сказал Джабраиллы.

Он добавил, что вместимость каждого из этих водохранилищ составит 1000 кубометров.