https://news.day.az/society/1542571.html Группа спасателей МЧС Азербайджана возвращается из Турции - ФОТО - ВИДЕО
Группа спасателей МЧС Азербайджана возвращается из Турции - ФОТО - ВИДЕО
Группа спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавших участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, возвращается в Азербайджан.
Как сообщает в среду Day.Az, самолет с азербайджанскими спасателями приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы.
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