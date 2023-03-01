Группа спасателей МЧС Азербайджана возвращается из Турции

Группа спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавших участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, возвращается в Азербайджан.

Как сообщает в среду Day.Az, самолет с азербайджанскими спасателями приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы.

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