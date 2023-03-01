Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью местами туман, вечером на севере Абшеронского полуострова прогнозируется небольшая морось. Умеренный северо-западный ветер ночью временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 10-15° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 765 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана, в основном, в северных и западных районах, ожидаются осадки, в горах снег, местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2°мороза до 3° тепла, днем 5-10 ° тепла.