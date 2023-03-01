Сколько учащихся окончат IX и XI классы в этом году?

Обнародовано число учащихся, которые окончат IX и XI классы в этом году.

Как сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос АПА, число учащихся IX классов, которые будут сдавать выпускной экзамен в 2022/2023 учебном году, составит 145 726 человек, учащихся XI классов - 98 643 человека, передает Day.Az.