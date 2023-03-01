В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 310 человек вылечились, 10 119 скончались, число активных больных - 159. За прошедшие сутки проведено 2 049 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 526 899 тестов.