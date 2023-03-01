https://news.day.az/society/1542626.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 310 человек вылечились, 10 119 скончались, число активных больных - 159. За прошедшие сутки проведено 2 049 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 526 899 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре