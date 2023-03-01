Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 230 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 79, вторую дозу получили 69, бустерную дозу - 69 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 13.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 949 197, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 404 248, вторую дозу получили 4 879 046, бустерную дозу - 3 400 273 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 630 человек.