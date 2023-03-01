Сегодня в Турции находится только азербайджанская группа спасателей.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.

По его словам, все другие поисково-спасательные группы уже вернулись в свои страны.

"Хочу сказать, что азербайджанские спасатели спасли жизни 53 граждан Турции, из них 17 - это дети. Также они извлекли из-под завалов тела 780 погибших", - сказал Мирзаев.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Отметим, что спасатели МЧС Азербайджана в первые часы после землетрясения были командированы в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.