В Баку состоялась торжественная премьера документального фильма "Dalan"

В Киноцентре "Низами" состоялась торжественная премьера документального фильма "Dalan", посвященного истокам армяно-азербайджанского конфликта.

Автор идеи и сценария - Шахин Гаджиев, режиссер - Теймур Шахиноглу, продюсеры - Балаш Гасымов и Исмаил Сафарали, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные деятели культуры и науки, историки, представители творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии вечера генеральный директор İTV Балаш Гасымов, поприветствовав гостей, отметил, что проект реализован совместно Фондом Гейдара Алиева, İTV и Fil production. Была также выражена признательность за поддержку Службе государственной безопасности и министерству обороны Азербайджана, издательскому дому Teas Press.

"Я несколько раз смотрел этот фильм и каждый раз находил для себя что-то новое. Надеюсь, картина понравится зрителям", - сказал Балаш Гасымов.

Шахин Гаджиев, рассказав о работе над фильмом, отметил, что съемки прошли в Азербайджане и шести зарубежных странах. Они начались в 2017 году и планировалось завершить их в 2019 году, однако произошедшие события, в том числе вторая Карабахская война, внесла изменения в сценарный план.

"Фильм охватывает широкий период времени, в нем множество участников, причем исключительно зарубежные специалисты, которые высказывают свое мнение об армяно-азербайджанском конфликте. Во время реализации проекта мы не хотели выступать в роли суда или прокурора, оставив зрителям право на свое суждение и выводы", - сказал Шахин Гаджиев.

Премьера была встречена овациями зрителей.