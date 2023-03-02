Скончался теолог Гаджи Шахин Гасанли

Скончался полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), теолог Гаджи Шахин Гасанли.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Ш.Гасанли в Facebook.

"С большой скорбью и грустью сообщаем, что сегодня утром скончался Гаджи Шахин Гасанли. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.