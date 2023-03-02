https://news.day.az/society/1542717.html Скончался теолог Гаджи Шахин Гасанли
Скончался теолог Гаджи Шахин Гасанли
Скончался полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), теолог Гаджи Шахин Гасанли.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Ш.Гасанли в Facebook.
"С большой скорбью и грустью сообщаем, что сегодня утром скончался Гаджи Шахин Гасанли. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.
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