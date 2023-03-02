В Сумгайыте задержана подозреваемая в краже денег с банковских карт пенсионеров

Сотрудники 1-го отделения Сумгайытского ГУП в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую в краже денег с банковских карт.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, потерпевшая сообщила полиции, что, подойдя к банкомату, попросила у находившегося поблизости человека помочь снять деньги с банковской карты. Подозреваемая вставила карту в банкомат, но затем сообщила потерпевшей, что на счету нет денег. Злоумышленница дождалась ухода женщины, а затем забрала 250 манатов из банкомата и покинула место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в совершении этого преступления, ранее судимую Айсель Алиеву.

В своих показаниях она призналась в содеянном и сказала, что украла 120 манатов с банковской карты еще одного попросившего у нее помощи в снятии денег человека в городе Сумгайыт. А.Алиева совершала кражи преимущественно с пенсионных карт пожилых людей.

Расследование по данным фактам продолжается.

Не исключена причастность задержанной к аналогичным преступлениям в Сумгайыте, а также на других территориях. Если граждане пострадали от противоправных действий А.Алиевой, их просят сообщить об этом в территориальные органы полиции, Call-центр 102 МВД либо на официальные страницы министерства в соцсетях.