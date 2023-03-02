На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Круг "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Проспект "8 Ноября", от круга "Наргиля" в направлении центра;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага, в направлении круга "Азнефть".